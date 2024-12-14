Дамаск, 14 декабря, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В сирийском городе Дума, который находится в северо-восточном пригороде Дамаска, обнаружили крупную лабораторию по производству наркотика каптагон и огромные запасы произведённого запрещённого вещества. Об этом 13 декабря сообщила американская газета The New York Times.

ТАСС/ Мария Ныркова

«В пятницу сирийские повстанцы заявили, что обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон», — говорится в публикации.

Уточняется, что в лаборатории были обнаружены тысячи таблеток наркотика с логотипом в виде двойного полумесяца или надписью Lexus. По словам автора публикации, обнаружившие лабораторию представители сирийской оппозиции часть произведенных таблеток сожгли, а остальное выбросили в канализацию.

Каптагон также называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада».

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