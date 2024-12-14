Москва, 14 декабря, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Большая часть российских пользователей не будет испытывать каких-либо трудностей из-за блокировки мессенджера Viber. Об этом заявил глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Abed Rahim Khatib / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По мнению IT-эксперта, в результате такой меры может пострадать старшее поколение юзеров, которым внуки устанавливали «для коммуникации только Viber», однако и эта часть пользователей быстро перейдет в другие мессенджеры.

«Блокировка Viber — это предупредительный выстрел для мессенджеров. Думаю, что Роскомнадзор выбрал середнячка», — процитировало его слова 13 декабря РБК.

Клименко высказал мнение, что такое решение Роскомнадзора может являться сигналом о том, что крупным игрокам в сегменте мессенджеров должны предъявить требования с последствиями, которые почувствуют все россияне.

«Если эксперимент будет успешен, то думаю, что судьба Viber ждёт WhatsApp и Telegram», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Роскомнадзор 13 декабря ограничил доступ к мессенджеру Viber за неисполнение последним требований законодательства. Отмечалось, что такие требования нужны для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков.

Вопросы к работе Viber возникал на протяжении нескольких лет. Так, 2017 году россияне сообщали, что получают через мессенджер предложения купить наркотики, а также инструкции о том, как в Сети купить запрещённые вещества.

В июне 2022 года власти ЛНР и ДНР временно ограничили работу Viber из-за использования мессенджера для информационной и психологической войны, а также для распространения вирусов и других вредоносных программ. Примерно через год Viber впервые оштрафовали в России на 1 млн рублей за отказ удалить в группах мессенджера фейки о специальной военной операции.

13 марта 2024 года Таганский суд снова оштрафовал Viber за публикацию запрещенного контента. В этот раз на 800 тысяч рублей. В августе 2024 года «Известия» сообщили о новом способе мошенничества через мессенджер — мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка.

В ноябре стало известно, что Украина начала использовать именно этот мессенджер для своей террористической деятельности. Киевский режим запустил бот в Viber, через который предлагалось помогать украинским спецслужбам. При этом, по последним данным, только в 2024 году мошенники обманули россиян через Viber на общую сумму в 5 млрд рублей.