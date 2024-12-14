Москва, 14 декабря, 2024, 08:18 — ИА Регнум. На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил столичный департамент транспорта.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что в настоящее время ведётся установление обстоятельств ДТП и уточняется информация о пострадавших, движение автотранспорта в сторону Подмосковья ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря две маршрутки с пассажирами столкнулись лоб в лоб в районе посёлка Нагулино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате ДТП никто не погиб, водители транспортных средств оказались зажаты в своих транспортных средствах, и их пришлось извлекать спасателям.

В Кировской области 7 декабря три человека погибли и ещё семеро пострадали в ДТП с участием микроавтобуса. Микроавтобус Volkswagen Caravelle и легковой автомобиль Lada Granta столкнулись на трассе в Юрьянском районе.