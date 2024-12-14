Лондон, 14 декабря, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с призывом к лидерам стран «Группы семи» G7 усилить давление на Россию в том числе санкциями и наращиванием помощи киевскому режиму. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой британского правительства вечером 13 декабря заявлении по итогам виртуальной конференции лидеров G7.

Global Look Press

В нём отмечается, что британский премьер призвал лидеров «Большой семёрки» продолжать «максимизировать тяготы» Москвы всеми возможными способами, включая наращивание военной поддержки Киева и усиления давления в экономической сфере, вводя дополнительные санкции «там, где это возможно».

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Они должны будут коснуться деятельности судов третьих стран, якобы помогающих российской стороне в вопросе транспортировки нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом. По его словам, армия России освобождает всё больше территорий и Киев уже не может вести переговоры о мире с крепких позиций.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 12 декабря заявил, что санкции Запада выродились и на сегодняшний день представляют из себя только игру на публику. По словам дипломата, в арсенале западной внешней политики остались лишь санкции, на которых Запад помешался на фоне того, что его усилия по реальному материальному и политическому укреплению своих позиций в мире не приводят к необходимому эффекту.