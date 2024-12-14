Берлин, 14 декабря, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продекларировал, что в случае победы на досрочных выборах в бундестаг остановит приём нелегальных мигрантов и лишит новоприбывших украинцев пособия по безработице (Bürgergeld). Об этом 13 декабря сообщает газета Tagesspiegel.

Global Look Press

«ХДС/ХСС в случае победы на выборах в бундестаг, которые пройдут уже через два месяца, хотят провести фундаментальные реформы в экономической, финансовой и социальной политике страны… Союз хочет фактически прекратить прием нелегальных мигрантов… Союз также хочет ужесточить свою политику в отношении беженцев с Украины… Новоприбывшие беженцы с Украины больше не будут получать пособия по безработице», — отмечает издание со ссылкой на черновик документа.

При этом граждане Украины, которые уже находятся в Германии, смогут получать пособия в «соответствии с законом о пособиях для просителей убежища». Для тех, кто подлежит высылке из страны, предоставят лишь самое необходимое, исходя из принципа «кровать, хлеб и мыло». В документе поясняется, что стране нужны квалифицированные иностранные специалисты, а нелегалы лишь перегружают экономику Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 октября немецкое издание Bild сообщило, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти 6 тыс. граждан Украины. Таким образом, украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.