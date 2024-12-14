Чувашия, 22 июня, 2001, 17:31 — ИА Регнум. По приглашению Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (СИОФФ) сегодняшним утром Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца выехал в Испанию и Италию для участия в Международных фольклорных фестивалях.

По линии СИОФФ коллектив третий раз принимает участие в этих фестивалях. Первый раз они участвовали в 1998 году, второй - 1999 году. Эту поездку полностью профинансировало Министерство культуры Российской Федерации.