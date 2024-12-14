Владивосток, 14 декабря, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Охотник стал жертвой медведя из-за проблем с ружьём в лесу в Кировском районе Приморского края. Об этом 14 декабря сообщило министерство лесного хозяйства региона в своём Telegram-канале.

(сс) CWitte Медведь

Уточняется, что инцидент произошёл 13 декабря. Мужчина со всеми необходимыми разрешениями на охоту обнаружил берлогу медведя и произвёл выстрел. Животное выскочило, но повторный выстрел мужчина произвести не смог из-за заклинившего ружья. Медведь нанёс охотнику смертельные травмы и скрылся в лесу. Мужчина скончался.

По предварительным данным, огнестрельных травм медведь не получил. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов со специально обученными собаками выслеживают медведя. Если хищник направился в сторону населенных пунктов и дороги, то его, скорее всего, ликвидируют. Если же медведь ушел в глубь тайги, то угрозы для жителей он не представляет. Охотникам и людям в ближайших посёлках рассказали о возникшей ситуации, им выданы рекомендации по безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории Озернинского горно-металлургического комбината на Камчатке медведь-шатун напал на 46-летнего замгендиректора по технологиям компании «СиГМА» Дениса Шалдыбина. Спасти мужчину не удалось.

Руководитель службы безопасности комбината застрелил медведя. Медведи в это время должны пребывать в спячке, но оттепель и недостаток снега заставляют голодных животных выходить к людям и даже нападать. Полиция и следственный комитет проводят проверку.