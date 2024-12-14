Москва, 14 декабря, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Украина пытается отвлечь внимание мировой общественности от своей атаки на персонал Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который находится на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«12 декабря созванная по инициативе киевского режима внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ при поддержке «коллективного Запада» рассмотрела внесённый Украиной проект резолюции «Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС». Парадоксальным образом на проведении данного мероприятия и на обсуждении проекта резолюции настаивала именно та страна, которая буквально накануне совершила жестокую атаку на персонал МАГАТЭ, задействованный на российской Запорожской АЭС. Понятно, что признавать свою вину украинская сторона не желает и всеми силами стремится отвлечь международное внимание от совершённого ей преступления, обстоятельства которого всем очевидны», — отметила Захарова.

За резолюцию, отмечает Захарова, проголосовали 22 государства — члена Совета, причём это преимущественно страны Запада. При этом страны мирового большинства с ними не солидаризировались, чтобы не поощрять преступления киевского режима.

«Принятие документа стало очередным подтверждением взятого США и их союзниками курса на использование любых международных механизмов для достижения конъюнктурных политических целей, никак не связанных с уставными целями и задачами таких механизмов», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Киев и его покровители включили в резолюцию положение, которое в явочном порядке расширяет мандат МАГАТЭ на оценку энергоинфраструктуры, что, в свою очередь, выходит за рамки устава МАГАТЭ. Захарова отметила, что резолюция носит необязывающий характер, а ссылки на неё делают их «политически и юридически ничтожными».

В заключении представитель МИД приветствовала решение всех государств — членов МАГАТЭ, которые не поддержали резолюцию и, как отметила Захарова, отчётливо продемонстрировали своё неприятие курса на вовлечение МАГАТЭ в «обслуживание интересов» Запада.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что автомобиль, на котором эксперты МАГАТЭ ехали к Запорожской АЭС, был атакован беспилотником. Он самым решительным образом осудил инцидент, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и неприемлемыми удары по тем, кто обеспечивает безопасность ядерных объектов. По словам руководителя, организация не может назвать причастных к нападению, так как не имеет соответствующих неопровержимых доказательств. Гендиректор подчеркнул, что МАГАТЭ не прекратит свою работу после нападения на машину при ротации на Запорожской АЭС.

Министерство иностранных дел РФ призвало западные страны прекратить любую поддержку киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в связи с нападением украинских формирований на экспертов МАГАТЭ. Действия киевского режима являются очевидной провокацией перед созванной по инициативе украинской стороны 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, подчеркнули в министерстве.