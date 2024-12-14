Вашингтон, 14 декабря, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Администрация Белого дома не исключает введение санкций против отдельных китайских банков за транзакции, якобы связанные с российским оборонно-промышленным комплексом. Об этом 13 декабря заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Как пояснила Йеллен, если у Белого дома будет достаточно оснований для введения санкций против отдельного китайского банка, то этот шаг будет сделан.

«Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», — добавила Йеллен.

Глава минфина США отметила, что власти КНР хотят торговать с Россией, но при этом не попадать под санкции. Йеллен уточнила, что у властей США и Китая есть отдельный канал для контактов по данному вопросу, и в отдельных случаях «этого бывает достаточно».

При этом Йеллен уточнила, что США намерены продолжить попытки ужесточить санкции в отношении России, касающиеся экспорта нефти. В частности, добиться ограничений для судов, перевозящих нефть, а также уменьшить действующий ценовой потолок на российское топливо.

«Мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в России, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке», — подчеркнула Йеллен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронут деятельность судов третьих стран, которые якобы помогают российской стороне перевозить нефть.

В ноябре информагентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций планирует ограничить деятельность нефтяных танкеров, а также заморозить активы более 50 физических лиц и около 40 организаций, в том числе из РФ и Китая.

По состоянию на 2024 год в отношении РФ и так было введено рекордное количество санкций ЕС и США.

Однако ещё в конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что в России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств.