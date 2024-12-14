Берн, 14 декабря, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Нападение украинских феминисток из движения Femen с бензопилами на памятник «Сломанный стул» перед штаб-квартирой Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве является позором и плевком на весь мир. Такое мнение высказал представитель молодёжного крыла швейцарской партии «Демократический союз центра» Энзо Малорджо.

ИА Регнум

«Ваш поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив «Сломанный стул», универсальный символ борьбы с противопехотными минами, вы перешли границы подлости. Этот памятник олицетворяет десятилетия дипломатической борьбы, спасённые жизни и человеческое достоинство. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий», — отреагировал Малорджо в соцсети X на нападение Femen.

В свою очередь украинские феминистки заявили, что своей «акцией» они выразили протест ООН из-за конфликта на Украине. Полицейские их задержали.

Вместе с этим постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов написал в Telegram-канале, что «акция протеста» украинских феминисток не пойдёт на пользу имиджу беженцев с Украины.

«Ряд стран Европы, включая Швейцарию, уже принимают меры по ужесточению законодательства о предоставлении ВНЖ и пособий «гостям» с Украины», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре выставленные в Национальной галерее Лондона две версии картины «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога вновь пострадали от членов движения Just Stop Oil после вынесения приговора за подобные действия в 2022 году двум другим активисткам.

В июне экоактивисты движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на фюзеляжи нескольких самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед, включая самолёт американской певицы Тейлор Свифт. Перед этим две девушки разрезали забор циркулярной пилой и проникли на территорию аэропорта.