Астана, 14 декабря, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Без света на несколько часов остался центр столицы Казахстана, города Астаны, из-за хищения кабеля. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба электрораспределительной компании «Астана РЭК».

Иван Шилов ИА REGNUM Астана (Нур-Султан)

По данным компании, на подстанции «Чубары» произошли отключения ячеек 10 кВ. Причиной стало хищение кабельной линии. Свет отключился сразу в нескольких жилых комплексах и административных зданиях в центре города.

На место выехали четыре оперативно-выездные бригады, производится переподключение потребителей.

По данным NUR. KZ, подозреваемые в хищении кабеля задержаны сотрудниками полиции. По предварительным данным, четверо злоумышленников проникали в подземные колодцы и срезали кабель по ночам. Кроме того, по информации правоохранителей, группировка подозревается в причастности к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин с трансформаторной подстанции. По факту хищения кабеля возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль Nissan, в котором оказались восемь похищенных баранов. Машина привлекла внимание правоохранителей на трассе Шербакуль — Азово. Помимо животных, в салоне находились трое человек. Сотрудники уголовного розыска также установили, что двое из задержанных в период с 7 ноября украли 42 барана из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. Общий ущерб составил 593 тыс. рублей.