Белгород, 14 декабря, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков ушёл со своего поста из-за перехода на новое место работы. Об этом 13 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чесноков А. В. покидает пост главы Старооскольского городского округа по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — написал глава области в Telegram-канале.

Чесноков занял должность главы администрации Старооскольского городского округа в 2022 году. С декабря 2021 года он был замглавы администрации муниципалитета. С декабря 2018 года занимал должность главы администрации Яковлевского городского округа.

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