Анкара, 14 декабря, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Посольство Турции в Сирии возобновит работу после перерыва, продлившегося 12 лет. Об этом 13 декабря заявил в эфире телеканала NTV глава турецкого МИД Хакан Фидан.

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«Когда начнёт работать наше посольство? Сегодня наши дипломаты выехали. В субботу они приступят к работе», — уточнил Фидан.

Таким образом, сотрудники диппредставительства Турции в Сирии начнут работу 14 декабря, через 12 лет после его закрытия. В марте 2012 года посольство Турции закрылось из-за угрозы безопасности.

Временным поверенным в Сирии назначен посол Турции в Мавритании Бурхан Кёроглу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Эрдоган добавил, что Турция будет защищать национальные интересы, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 декабря отметил, что сомневается в возможности сохранить единство Сирии после ухода администрации бывшего президента Сирии Башара Асада. Он также напомнил, что Россия долгое время серьёзно помогала властям республики, так как понимала негативные последствия её распада. Зампред Совбеза назвал причиной падения правительства ошибки в управлении страной.

8 декабря МИД России сообщил, что Асад ушёл с поста президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Россия многие годы помогала правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних вопросов этой республики не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря подчеркнул, что проведение специальной военной операции на Украине является абсолютным приоритетом для России. События в Сирии на ней не отразятся, все цели будут достигнуты.