Вашингтон, 14 декабря, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Таинственные беспилотники, которые на протяжении нескольких недель наблюдают жители американского штата Нью-Джерси и соседних штатов, призвал сбивать избранный президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в своей соцсети Truth Social.

Lars_Nissen_Photoart Дрон

Трамп предположил, что правительственные чиновники знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

«Загадочные дроны появляются над всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю! Известите общественность немедленно! Иначе — сбивайте их!!!» — написал Трамп.

Ряд конгрессменов-республиканцев поддержали Трампа, среди них Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия), Анна Паулина Луна (штат Флорида), Тим Берчетт (штат Теннесси).

«Если неизвестный объект войдёт в наше воздушное пространство, должен быть отдан автоматический приказ об уничтожении — без вопросов», — написала в соцсети Луна, ранее служившая в ВВС США.

Председатель комитета национальной безопасности Палаты представителей Марк Эдвард Грин (республиканец от штата Теннесси) направил письмо в ФБР, министерство внутренней безопасности и Федеральное авиационное управление с требованием провести секретный брифинг о неопознанных беспилотниках, которые появляются над США с середины ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. На сегодняшний день, по словам Кирби, риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих БПЛА превышал размер дронов, которые обычно используют любители.

Отмечается, что дроны часто наблюдали возле объектов особой важности. Откуда появляются дроны и в чём причина их появления, остаётся неизвестным.