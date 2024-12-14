Вашингтон, 14 декабря, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал свой «роскошный образ жизни» от общественности. С таким утверждением выступила американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на видеосвидетельства и соседей Асада.

kremlin.ru Башар Асад

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — приводит газета слова соседа Асада Аммара Махайни.

Махайни добавил, что семья Асада старалась особо не выделяться среди местного населения, «скромно одеваясь» и используя обычные автомобили.

В свою очередь газета отмечает, что Асад проживал в «тихой роскоши», в то время как сирийцы якобы голодали. Издание ссылается на видеозаписи, из которых видно, как из дома Асада выносят дорогие и люксовые вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier.

Кроме того, газета приводит в пример большой автопарк Асада, состоявший из множества иномарок.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Состав временного правительства полностью сформирован в Сирии 10 декабря. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир. Он пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.

11 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш по завершении переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой заявил, что у Сирии сейчас появилась надежда. Государствам же необходимо поддержать различных сирийских лидеров для сохранения единства в стране.

13 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг неё, для обеспечения безопасности и порядка.