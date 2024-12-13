Тбилиси, 14 декабря, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Новый президент Грузии впервые в истории страны будет избран не в ходе всенародного голосования, а избирательной коллегией парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На пост президента страны выдвинут один кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» — депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили. В связи с тем, что оппозиционные партии не стали работать в парламенте после выборов, конкурентов в Кавелашвили нет.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать президентский дворец 29 декабря, когда истечёт срок её полномочий.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря источник сообщил, что Зурабишвили намерена сорвать выборы президента, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку.

28 ноября Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в Грузии и присоединилась к акциям протеста прозападной оппозиции, которая начала стычки с полицией.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет «легитимно избранного парламента». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на это заявил, что ей придётся покинуть президентский дворец 29 декабря.

Парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря.