Тбилиси, 14 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед народом за выдвижение его партией кандидатуры Саломе Зурабишвили на пост президента в 2018 году. Об этом 13 декабря сообщил телеканал «Рустави 2».

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе

«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты», оказалась там, где находится сейчас эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам»,— пояснил Каладзе в видеообращении.

Таким образом Каладзе отреагировал на заявление президента Грузии Зурабишвили, которая назвала провокацией его решение провести церемонию зажжения новогодней ели на площади перед зданием парламента 14 декабря, в день выборов президента. На этом месте до установки ели проходили акции протеста оппозиционно настроенных активистов.

«О какой провокации говорит Зурабишвили? Наверное, она лучше знает, так как невозможно представить, чтобы кому-то, кто в своем уме, пришло в голову устраивать провокацию на мероприятии, предназначенном для детей», — отметил Каладзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, она не намерена покидать президентский дворец 29 декабря, когда истечёт срок её полномочий.

Парламент Грузии в ходе заседания 26 ноября назначил очередные выборы президента республики на 14 декабря, а инаугурацию — на 29 декабря. Впервые нового президента изберет коллегия выборщиков. Единственным кандидатом в президенты выступит бывший футболист и бывший депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили.

12 декабря источник сообщил, что Зурабишвили намерена сорвать выборы президента, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку.