Прага, 14 декабря, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Президент Чехии Петр Павел подписал пенсионную реформу, увеличив возраст ухода на пенсию до 67 лет. Об этом 13 декабря сообщило издание České noviny.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Подписанная президентом пенсионная реформа, которая вызвала при утверждении в парламенте ожесточённую полемику между правительством и оппозицией, предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста на два года — до 67 лет, а также сокращение размеров вновь назначаемых пенсий. Правительство при создании реформы прислушалось к призывам и доводам демографов и экономистов, по мнению которых нынешняя пенсионная система в будущем не может быть реализована из-за недостатка средств», — приводит издание заявление пресс-службы канцелярии президента.

Отмечается, что данная реформа также предполагает определение ряда профессий, представителям которых будет позволено выходить на пенсию досрочно. Так, в список вошли профессии с высокой долей риска, включая работников на вредных производствах, сотрудников спецподразделений полиции, горноспасателей и других.

Вместе с этим нововведения устанавливают минимальную пенсию в размере 20% от средней зарплаты по стране.

Как передавало ИА Регнум, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13 сентября принял решение повышать пенсионный возраст в стране с 1 сентября 2025 года. Согласно нововведениям, с 1 января 2025 года и на протяжении последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в КНР будут постепенно увеличивать с 60 до 63 лет, а для женщин, которые работают на фабриках, — с 50 до 55 лет, для госслужащих — с 55 до 58 лет.

Отмечалось, что это изменение в пенсионном возрасте стало первым в Китае с 1950-х годов. Кроме того, с 2030 года будет повышаться с 15 до 20 лет срок уплаты пенсионных взносов для получения выплат после выхода на пенсию. Ежегодно он будет возрастать на шесть месяцев. При этом возможность выхода на пенсию на три года раньше будет предусмотрена лишь в случае, если к тому моменту истечёт минимальный период уплаты пенсионных взносов.

По мнению китайских властей, повышение пенсионного возраста необходимо в связи с тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни населения КНР достигла рекордного значения в 78,6 года.