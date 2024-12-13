Владикавказ, 14 декабря, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Режим ЧС введён в Северной Осетии в связи с сильным снегопадом и закрытием Военно-Грузинской дороги. Об этом 13 декабря сообщил глава республики Сергей Меняйло.

15.mchs.gov.ru Пункт пропуска «Верхний Ларс»

«В связи со снегопадом и закрытием Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП «Верхний Ларс» временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска», — пояснил Меняйло в своём Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что в случае заполнения стоянок для большегрузов ограничат въезд этого вида транспорта на территорию Северной Осетии. В местах скопления автотранспорта по распоряжению Меняйло организованы пункты обогрева, а также подвоз воды и продуктов питания. Здесь же дежурят бригады медиков.

Снегопад затруднил движение автотранспорта по всей территории Северной Осетии. Экстренные и коммунальные службы в регионе переведены на круглосуточный режим работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Казахстане на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области на российской границе из-за плохой погоды скопилось от 450 до 500 грузовиков. МЧС РФ ограничило движение по федеральным трассам. Водителям предлагают переждать непогоду в кемпингах или изменить маршрут движения.