Москва, 14 декабря, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) с присвоением наименования «гвардейская». Поздравительная телеграмма опубликована 14 декабря на сайте Кремля.

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«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 34-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётного наименования «гвардейская». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в поздравительной телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что гвардейцы и дальше будут хранить верность присяге и с честью служить России на благо безопасности сограждан. В заключении Путин пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря 2023 года Путин поздравил личный состав фрегата «Адмирал Макаров» с присвоением фрегату почётного наименования «гвардейский». Глава государства отметил, что решительные действия моряков в ходе проведения специальной военной операции стали образцом выполнения воинского долга, храбрости и профессионализма.

8 ноября за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригад в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, Путин присвоил почётное наименование «гвардейская» 297-й зенитной ракетной бригаде, 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления.