Москва, 14 декабря, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна об ограничении туристического потока в Абхазию в качестве "воспитательной" меры для местного бизнеса было вырвано из контекста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 13 декабря на сайте ассоциации.

Иван Шилов ИА REGNUM

"Сегодня, 13 декабря, СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР. Пресс-служба Ассоциации туроператоров уполномочена внести ясность", - говорится в заявлении.

АТОР отметило, что Абхазия является значительной страной для российского туристического рынка. Так, по данным ассоциации, порядка 10% всего выездного турпотока из России с целью туризма пришлось именно на Абхазию, а в 2024 поток туристов туда увеличился на 5-7%.

При этом АТОР подчеркнула, что члены ассоциации неукоснительно выполняют рекомендации МИД России и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию.

"Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно", - добавили в ассоциации.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября АТОР сообщила, что россияне начали активно аннулировать свои туры в Абхазию из-за политической нестабильности в республике. Уточнялось, что российские туроператоры ожидали увидеть рост турпотока на данном направлении летом 2025 года примерно на 6–7% в сравнении с этим годом (общее число российских туристов в Абхазии могло составить 1,6 млн человек). На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100–120 тыс. человек.

12 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 12 декабря поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Конституции РФ и поблагодарил за оказанную стране помощь и поддержку. Гунба отметил, что приоритетом для руководства Абхазии является укрепление прочных союзнических отношений с Россией. Он также выразил уверенность, что взаимодействие двух государств, основанное на дружбе и взаимоуважении, будет развиваться на благо народов.

И. о. президента пожелал Путину и российскому народу мира, благополучия и процветания.