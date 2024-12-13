Дамаск, 13 декабря, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Экс-президент Сирии Башар Асад приказал Вооружённым силам обеспечить охрану российским военным базам в стране во время наступления вооружённой оппозиции. Об этом 13 декабря сообщила сеть Free Syria News Network (FSNN).

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — говорится в Telegram-канале FSNN.

Отмечается, что генерал Сухель аль-Хасана — бывший командующий элитной 25-й дивизией САР, известной как «Силы тигра».

Перед этим FSNN сообщила, что несколько военно-транспортных самолётов Ил-76 приземлились на территории российской авиабазы Хмеймим.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что РФ близка к соглашению с сирийской вооружённой оппозицией о сохранении на территории республики авиабазы Хмеймим и присутствия в военно-морском порту Тартус. Якобы уже достигнуто неформальное соглашение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.