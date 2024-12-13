Загреб, 13 декабря, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Военные Хорватии не будут принимать участие в украинском конфликте. Соответствующее заявление 13 декабря сделал президент республики Зоран Миланович в соцсети X.

Global Look Press/Staff Sgt. Matthew A. Foster/Keystone Press Agency

«Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу», — отметил Миланович.

Президент Хорватии добавил, что страна собирается действовать осторожно и только в своих интересах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп считает нужным разместить войска Евросоюза на Украине для «контроля». Предложение, по данным журналистов, он озвучил в Париже 7 декабря на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя подобные идеи, заявил, что предложения такого рода только усугубляют обстановку. Он напомнил, что Россия будет реагировать в случае появления западных регулярных войск на Украине, и предостерёг НАТО от таких шагов.