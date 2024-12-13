Вашингтон, 13 декабря, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в Бельгию, где встретится с лидерами Франции, Германии, Польши и генсеком НАТО Марком Рютте для обсуждения конфликта на Украине. Об этом 13 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Предварительно, встреча запланирована на среду, 18 декабря. Одним из главных вопросов будет оказание помощи киевскому режиму.

«Зеленский посетит встречу лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе в среду, чтобы обсудить поддержку его стране в конфликте», — сказано в публикации агентства.

Вместе с этим отмечается, что организатором встречи выступил Рютте. При этом, уточняет агентство, встреча будет носить политической оттенок для обсуждения предстоящих недель и месяцев. Конкретные решения приниматься по её итогам не будут.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский канал NBC News сообщил, что команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время совместно с чиновниками уходящей администрации действующего американского лидера Джо Байдена и украинскими официальными лицами обсуждает прекращение конфликта на Украине.

7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Зеленскийотверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.