Москва, 13 декабря, 2024, 23:17 — ИА Регнум. В Москве прошёл пресс-брифинг АНО «Цифровая экономика», на котором были представлены ключевые аналитические итоги года по направлениям: от цифровой экономики к экономике данных, искусственный интеллект, технологическое лидерство, кадры и тренды отрасли на 2025 год. Об этом ИА Регнум сообщили представители АНО «Цифровая экономика».

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика»

Модераторами пресс-брифинга выступили директор по аналитике Карен Казарян и ведущий аналитик Мария Сайкина. На мероприятии были подведены предварительные итоги нацпроекта Цифровая экономика», реализация которого началась в 2019 году и завершается в 2024 году.

«Сравнивая показатели НП «Цифровая экономика» и НП «Экономика данных», мы видим, как новый нацпроект переходит от количества к качеству, будь то доступность ШПД, покрытие сетей связи или принципы оказания государственных услуг. Именно такое улучшение качества жизни с помощью цифры и является целью новых федеральных проектов», — отметил Казарян.

Во время обсуждений поднималась тема искусственного интеллекта и его применения в различных отраслях.

Как отметил директор направления «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук, ИИ сегодня активно применяется в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

«Цель проведения наших исследований — сбор эффективных практик применения отечественных технологий на базе ИИ и содействии их продвижению и тиражированию для их применения отраслевыми организациями, что, в свою очередь, направлено на повышение производительности и конкурентоспособности. Исследования помогают координировать отраслевое сообщество, превращая лучшие практики в стандарты и выявляя новые области для инноваций. Мы рассмотрели более 300 ИИ-решений, из которых наиболее эффективные представлены в отчетах», — добавил Осадчук.

Вместе с этим на пресс-брифинге обсуждалось технологическое лидерство. По словам директора направления «Технологическое лидерство» АНО «Цифровая экономика» Ярослава Авдиева, более 1600 кейсов от 300 компаний было предложено в базу ТехЛид.рф.

«Центр технологического лидерства 2030 опирается на наработанную экспертизу отраслевых заказчиков, разработчиков, институтов развития, компании — члены Управляющего комитета ТехЛид.рф. Деятельность осуществляется по платформенной модели для наиболее качественного решения поставленных задач. Так, в 2024 году, совместно с Минцифры России и Роскачеством, в рамках выполнения поручений, данных (премьером — ред.) Михаилом Мишустиным, по итогам стратегической сессии, посвященной формированию национального проекта «Экономика данных», состоявшейся 21 ноября 2023 года, мы разработали Стандарт качества цифровой трансформации. Цифровая трансформация – это не просто модный термин, а стратегическая необходимость, позволяющая организациям оставаться конкурентоспособными и эффективно реагировать на изменения рынка», — сказал Авдиев.

Среди прочего на брифинге поднимался вопрос кадрового обеспечения цифровой экономики.

Участники беседы отметили, что для развития кадровой инфраструктуры АНО «Цифровая экономика» продолжает реализацию ряда образовательных проектов вместе с государственными ведомствами и ИТ-компаниями. В 2024 году было проведено исследование, посвященное роли дополнительного образования для цифровой экономики на примере проекта «Цифровые кафедры». В опросе приняли участие более 500 респондентов (представители ИТ-компаний, отраслевых предприятий и научных организаций, сотрудничающих с вузами в рамках проекта «Цифровые кафедры»). Более 100 вузов получили оценку от бизнеса: на 4.8 из 5 баллов оценена удовлетворенность компаний сотрудничеством с вузами по проекту.

По словам директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлии Горячкиной, исследования АНО ЦЭ по кадровой тематике в 2024 году отличались особой палитрой, но ключевой оттенок аналитического полотна направления «Кадры» — «цвета взаимодействия» бизнеса и вузов.

«Мы также исследовали вопрос импортозамещения ПО в техническом образовании в университетах, опросив более 200 руководителей образовательных программ по техническим и ИТ направлениям из 59 вузов России. Сформировали рейтинг вузов цифровой экономики, в оценке приняли участие более 80 респондентов — руководителей HR и ИТ подразделений преимущественно крупных технологических компаний. 70% – представители ведущих компаний с численностью штата более 1000 человек» — добавила Горячкина.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. Он отметил, что скорость этих перемен набирает силу и России нужно наращивать обороты, предлагать новаторские, нестандартные решения.

Глава государства обратил внимание, что вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают.

Путин также добавил, что собственные разработки в области искусственного интеллекта являются важной частью суверенитета страны. По его словам, такие технологии призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций.