Тель-Авив, Израиль, 13 декабря, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Объекты сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены и российские военные базы, подвергла бомбардировке израильская авиация. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

IDF Spokesperson’s Unit / Adarbd

Уточняется, что под удар попали командные пункты и военные склады сирийской армии, которые находятся в сельской местности на западе Сирии. Также атакованы склады сирийской армии в окрестностях города Латакия. Иная информация о последствиях бомбардировки, в том числе о возможных пострадавших, не приводится.

Российские военные объекты находятся в городе Тартус и рядом с городом Джейбла в провинции Латакия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 9 декабря она атаковала объекты сирийской армии в Дамаске и Латакии. 10 декабря в ходе удара по авиабазам были уничтожены вертолёты и истребители.

Также 10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки приблизились на 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эти данные и заявила, что армия заняла только буферную зону на Голанских высотах и подступы к государственной границе. ЦАХАЛ вечером 10 декабря объявила, что за последние 48 часов уничтожила большую часть стратегических вооружений Сирии, отметив, что это было сделано для того, чтобы оружие не попало к террористам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря указал, что Израиль своими действиями в Сирии вряд ли способствует стабилизации обстановки в регионе.