Люксембург, 13 декабря, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Бывшая спикер палаты представителей США, 84-летняя Нэнси Пелоси получила травму во время рабочего визита в Люксембург и проходит обследование в больнице. Об этом говорится в на личном сайте политика.

Global Look Press/Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos

«Во время поездки в составе двухпартийной делегации Конгресса в Люксембург по случаю 80-й годовщины битвы в Арденнах почётный спикер Нэнси Пелоси получила травму во время официального мероприятия и была госпитализирована для обследования», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в сообщении говорится, что Пелоси в настоящее время получает «превосходное» лечение от врачей и медицинских работников. Вместе с этим политик сожалеет, что не сможет присутствовать на оставшихся мероприятиях.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль в больницу попал президент БразилииЛуис Инасиу Лула да Силва. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Позже главе Бразилии потребовалась операция. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

12 декабря Лулу да Силва успешно перенёс вторую операцию. Ожидается, что Лула вернётся к своим обязанностям на следующей неделе. На период его госпитализации их выполняет вице-президент Жералду Алкмин. Так, он лично примет премьера Словакии Роберта Фицо.