Москва, 13 декабря, 2024, 21:43 — ИА Регнум. В Москве на конференции AI Journey состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge.

пресс-служба Сбера

Конкурс организовали «Сбер» и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Лучшими стали 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков «Начинающие» и «Креативные», которые разделили призовой фонд — 17 млн рублей.

В конкурсе приняли 8,5 тысячи детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

«Конкурс AI Challenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений.

«В партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами мы создаем новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня», — заключил Ведяхин.

Самому юному победителю AI Challenge, Олегу Замкову из Москвы, исполнилось 10 лет. Он увлекается технологиями, и его заинтересовала тема конкурса. «Я впервые участвовал в таком конкурсе и не думал, что получится победить, так как задания были довольно сложными. Я очень обрадовался, когда узнал, что победил», — поделился Олег.

Победители Al Challenge отметили, что работать над технологическими кейсами бизнеса было интересно и сложно. Благодаря участию в конкурсе ребята прокачали уверенность в своих силах, навыки по работе с AI и командного взаимодействия и теперь готовы к еще более непростым состязаниям.

Иван Фенстер из команды «42», трек «Исследователи», отметил, что соревнования были сложными, но интересными. «Конкурс помог мне прокачать навыки рабочей коммуникации и организации работы команды наравне с AI-навыками и программированием. Я почувствовал, что могу организовать команду так, чтобы мы смогли добиться значимых результатов», — сказал он.

Победители трека «Исследователи» AI Challenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти уникальную образовательную программу от Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2–10 августа 2025 года.

Победители AI Challenge также получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов — академических партнеров конкурса: университета «Иннополис», Центрального университета и Университета ИТМО.

Конкурсные задания для AI Challenge в этом году были разработаны «Сбером», его партнерами и компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, среди которых «Т-Банк», «Северсталь», «Самолет», «Русагро», VK, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, «СберОбразование», «Алгоритмика» и другие компании.

В этом году в подготовке кейсов также приняли участие победители AI Challenge 2023 года Макар Бадерко и Семён Епанов. Вместе со «СберИнвестициями» они подготовили задание для командного трека «Исследователи», в котором предлагалось построить модель временных рядов для валидации данных MOEX (Мосбиржи) с учетом инвестиционных новостей для предсказания движения котировок на временном промежутке в один час.