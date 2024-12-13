Киев, 13 декабря, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Украина подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что в ходе трансляции жеребьёвки чемпионата мира показали карту с российским Крымом. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Global Look Press/IMAGO/ULMER

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной <…> инфографической карты Европы», — говорится в сообщении.

На сайте ФИФА показали видеоролик, где отметили на карте страны, команды которых не могут участвовать в матчах из-за политических проблем. На ней показали, что Крым относится к российской территории.

Как передавало ИА Регнум, УЕФА 13 декабря провёл жеребьёвку отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Групповой этап отборочного турнира состоится с марта по ноябрь 2025 года. Сам чемпионат пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

В Крыму после государственного переворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года, провели референдум, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан. Из них почти 96,6% высказались за вхождение полуострова в состав России. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

В феврале 2024 года Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. На полуострове находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, а также уникальные памятники археологии и культуры. Президент назвал судьбоносной вехой день, когда жители этих земель решили навсегда быть с Россией.