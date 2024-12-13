Москва, 13 декабря, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Ряд банкоматов и терминалов в России с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты платёжных систем Visa и MasterCard. Предупреждения об этом 13 декабря разослал «Т-Банк» некоторым клиентам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», — процитировало сообщение ТАСС.

Банк рекомендовал оформить карту «Мир», чтобы обеспечить стабильное обслуживание.

Как передавало ИА Регнум, в октябре РБК, ссылаясь на источники, предупредил, что у некоторых российских банков к концу этого года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard. Из-за этого могут быть проблемы с их обслуживанием. Отмечается, что сертификаты на чипы действуют независимо от срока действия карт.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что доля использования в стране банковских Visa и Masterсard падает. Ожидается, что в 2026 году их почти не останется в России. Она также предположила, что к 2028 году в мире перестанут пользоваться межбанковской системой SWIFT.