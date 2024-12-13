Москва, 13 декабря, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, не одобрен. Об этом 13 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/David Zorrakino

«Скандальный доклад <… >Азуле о безопасности журналистов, в который она умудрилась не включить упоминаний о погибших российских журналистах, не одобрен», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Она поблагодарила всех неравнодушных, кто выражал протест и направлял письма в поддержку коллег.

«Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это враньё», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.

16 ноября председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с ИА Регнум назвал доклад ЮНЕСКО неприкрытым цинизмом. Он напомнил о погибших российских журналистах Дарье Дугиной, Владлене Татарском, Ростиславе Журавлёве, Борисе Максудове. Общее число погибших журналистов, которые не попали в список ЮНЕСКО, превышает 30 человек, подчеркнул Соловьёв.

Первый канал 17 ноября направил в ЮНЕСКО требование включить в доклад факты гибели и травм российских журналистов. Доклад Азуле дискредитирует ЮНЕСКО и отражает её политическую ангажированность, отмечалось в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России, «а по большому счёту против правды».