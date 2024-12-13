Вашингтон, 13 декабря, 2024, 20:44 — ИА Регнум. В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро закончатся военные для продолжения боевых действий. Об этом 13 декабря написала газета The New York Times.

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Отмечается, что российские войска продвигаются вперёд, Украина же испытывает острый дефицит живой силы.

«Разведывательные службы считают, что у ВСУ скоро закончатся военные», — говорится в публикации.

Издание подчёркивает, что, помимо этого, перед Киевом может встать вопрос боеприпасов и оружия, если американская поддержка исчезнет с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Кроме того, украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Постпред России при ООН Василий Небензя 5 декабря призвал украинцев не дать Владимиру Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.