Дамаск, 13 декабря, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Несколько военно-транспортных самолётов Ил-76 приземлились на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом 13 декабря сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).

Юрий Смитюк/ТАСС

«Несколько российских грузовых самолётов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — говорится в публикации.

Издание также опубликовало видео, как на территории объекта садится один из самолётов. Позже оно заявило, что на базе под защитой российских сил находятся несколько офицеров сирийской армии.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что РФ близка к соглашению с сирийской вооружённой оппозицией о сохранении на территории республики авиабазы Хмеймим и присутствия в военно-морском порту Тартус. Якобы уже достигнуто неформальное соглашение.

8 декабря, когда стало известно, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны, источник в Кремле сообщил, что оппозиция в республике гарантировала безопасность для российских военных баз. Он подчеркнул, что РФ всегда выступала за политическое решение конфликта в республике под эгидой сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.