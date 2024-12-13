Москва, 13 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. На 92-м году жизни умер восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

«Федерация альпинизма России»

Отмечается, что Божуков скончался 12 декабря. Причина смерти не уточняется. Прощание пройдёт 15 декабря в Москве.

Божуков был участником восхождений на Эверест и стоял у истоков парапланеризма в СССР. Занимался разработкой применения в альпинизме жидкого кислорода.

В 1993 году Божуков в возрасте 60 лет установил мировой рекорд, поднявшись за один сезон на три вершины высотой 7 тыс. метров и более со спуском на параплане. За карьеру он покорил все семитысячные вершины России.