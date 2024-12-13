Москва, 13 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber из-за неисполнения им требований законодательства. Об этом 13 декабря сообщается в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении.

Вопросы к работе мессенджера появлялись на протяжении нескольких лет. Так, 2017 году россияне сообщали о том, что через Viber им поступают предложения купить наркотики, а также инструкции о том, как в интернете можно приобрести запрещённые вещества.

В июне 2022 года власти ЛНР и ДНР временно ограничили работу Viber из-за того, что мессенджер использовали в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вирусов и других вредоносных программ. Примерно через год Viber впервые был оштрафован в России. Московский суд назначил штраф в размере 1 млн рублей за отказ удалить в группах мессенджера фейки о специальной военной операции.

13 марта 2024 года Таганский суд снова оштрафовал Viber. В этот раз на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.

В августе 2024 года «Известия» сообщили о новом способе мошенничества через мессенджер — мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка.

В ноябре стало известно, что Украина начала использовать именно этот мессенджер для своей террористической деятельности. Киевский режим запустил бот в Viber, через который предлагалось помогать украинским спецслужбам.

При этом, согласно последним данным, только в 2024 году мошенники обманули россиян через Viber на общую сумму в 5 млрд рублей.

По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, Viber наиболее популярен среди мошенников, осуществляющих звонки через мессенджер: «Я, наверное, выделил бы Viber, потому что там огромное количество идёт звонков. WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — в основном это фишинг. Также популярен Telegram, но там, скорее, похищение аккаунта и также вредоносные ссылки, которые присылаются. Поэтому, наверное, по градации я бы на первое место поставил Viber, потом Telegram и потом WhatsApp».