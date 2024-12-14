Москва, 14 декабря, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Мошенническая схема с использованием специальных шпионских приложений, которые копируют банковские, мало чем отличается обычных способов злоумышленников, заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему для кражи денег россиян. При этом используются клоны банковских карт, которые создаются с помощью шпионской программы.

«Это приложение, которое полностью сгенерировано под имитацию настоящего приложения. Человек переходит не в официальное приложение, а в его копию. В этом самая большая опасность. Если не проверять ссылки, по которым переходите, то очень легко попасть на постороннее приложение», — рассказал специалист.

По мнению эксперта, данная схема мало чем отличается от предыдущих способов обмана граждан. Баранов напомнил, что по-прежнему не следует переходить по неизвестным ссылкам, сообщать какие-либо коды доступа неизвестным людям.

«На самом деле, это не новая схема. Это просто следующий эволюционный шаг с учётом развития технологий, которые развиваются каждый день. Просто сейчас решили обманывать, так создавать подложные приложения», — считает эксперт.

Следующим шагом злоумышленников может стать использование биометрических данных для подтверждения финансовых операций, считает эксперт. По его мнению, такие данные есть в большом количестве в слитых базах данных. Просто пока что биометрия не в полном объёме подпадает под персональные данные, это следующий шаг.

«Скачивать официальные приложения банков рекомендуется только в специальных брендовых магазинах приложений, которые по умолчанию установлены на вашем устройстве. Эти сервисы проводят хотя бы минимальную проверку, вычищают нечестные приложения», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram, предлагая от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Пользователю в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия жертвы, ей поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что киевский режим возвёл в ранг государственной политики телефонное мошенничество против россиян. Глава государства добавил, что поручит рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.