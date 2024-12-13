Лондон, 13 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Наёмника из Великобритании Дэниела Берка убил на Украине другой наёмник в сентябре 2023 года. Об этом 13 декабря написало британское издание Express.

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Отмечается, что главным подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который воевал вместе с Берком на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). После исчезновения Берка подозреваемого допросили, позже он привёл полицию к телу погибшего и заявил, что убил его случайно во время учений.

«Он утверждал, что произвёл по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нёс Берка на учениях, а второй — по неизвестным причинам», — пишет издание.

При этом, по данным судебно-медицинской экспертизы, в Берка стреляли не менее трёх раз — в голову, нижнюю часть шеи и центральную часть груди.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта британская газета The Daily Telegraph сообщила, что один из исламистов, воюющих в рядах ВСУ, подозревается в убийстве Берка. Отмечалось, что 36-летний Берк перестал выходить на связь из Запорожья в августе 2023 года, а в сентябре было обнаружено его тело. Он был убит выстрелом сзади в голову и шею.

Основным подозреваемым оказался Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира. Он признался в «причастности к стрельбе», но заявил, что это был «несчастный случай».

26 ноября суд в Курске заключил под стражу британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего на стороне. Он подозревается в совершении совокупности особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность.