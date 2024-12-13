Вашингтон, 13 декабря, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году поражением Киева. Об этом заявила бывшая замглавы Пентагона, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер в статье для Foreign Affairs (FA), опубликованной в пятницу, 13 декабря.

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«Без поддержки США Россия продвинется в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие <…>. Армия страны, скорее всего, рухнет к концу того года, что позволит России взять Киев, а затем двинуться к границе НАТО. Другими словами, Москва будет однозначно победителем», — написала Маккаскер.

Она отметила, что к 2026 году Киев останется без противовоздушной обороны, что и ускорит его проигрыш.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Глава Киевского режима Владимир Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием, если таковое будет заключено, может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.