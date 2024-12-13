Москва, 13 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде Вооружённых сил России почётного звания гвардейской. Документ разместили 13 декабря на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

Отмечается, что соединение было удостоено почётного наименования за проявление бойцами массового героизма, отваги, стойкости и мужества во время боевых действий при защите Родины и интересов государства.

«Впредь именовать её (бригаду. — Прим. ред.): 205-я отдельная гвардейская мотострелковая казачья бригада», — говорится в указе.

205-ю отдельную гвардейскую мотострелковую казачью бригаду сформировали в 1995 году. Она относится к соединениям постоянной боевой готовности, с 1997 года базируется в Будённовске.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Путин присвоил наименование гвардейской 11-й Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. Глава государства отметил массовой героизм и мужество военнослужащих.

В июле российский лидер за отвагу и стойкость бойцов присвоил звание гвардейской 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде. В феврале он этим статусом выделил 77-ю зенитную ракетную бригаду.