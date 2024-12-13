Путин присвоил 205-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской
Москва, 13 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде Вооружённых сил России почётного звания гвардейской. Документ разместили 13 декабря на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что соединение было удостоено почётного наименования за проявление бойцами массового героизма, отваги, стойкости и мужества во время боевых действий при защите Родины и интересов государства.
«Впредь именовать её (бригаду. — Прим. ред.): 205-я отдельная гвардейская мотострелковая казачья бригада», — говорится в указе.
205-ю отдельную гвардейскую мотострелковую казачью бригаду сформировали в 1995 году. Она относится к соединениям постоянной боевой готовности, с 1997 года базируется в Будённовске.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре Путин присвоил наименование гвардейской 11-й Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. Глава государства отметил массовой героизм и мужество военнослужащих.
В июле российский лидер за отвагу и стойкость бойцов присвоил звание гвардейской 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде. В феврале он этим статусом выделил 77-ю зенитную ракетную бригаду.