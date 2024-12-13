Москва, 13 декабря, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» не опасается введения против него санкций за то, что фанаты команды продемонстрировали флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) во время матча Лиги Европы с киевским «Динамо». Об этом 13 декабря заявила пресс-служба ФК.

Global Look Press/DAISUKE Nakashima/AFLO

«Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций из-за этой ситуации», — рассказали в пресс-службе «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, встреча испанского и украинского клубов прошла 12 декабря. Флагом ДНР на трибунах болельщиков «Реал Сосьедад» начали размахивать, когда судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Вратарь смог защитить ворота. При этом встреча завершилась разгромом украинской команды со счётом 3:0.

1 декабря во время матча Национальной хоккейной лиги между клубами «Флорида Пантрес» и «Каролина Харрикейнс»на на одной из трибун вывесили российский флаг. Триколором размахивал зритель, стоявший у бортика со стороны команды из Флориды.