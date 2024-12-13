Москва, 13 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Статьи российских ученых, посвященные исследованиям искусственного интеллекта, представляют на топовых международных конференциях. Выступления отечественных специалистов на таких мероприятиях свидетельствуют о мировом признании и готовности сотрудничать, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках международной конференции AI Journey.

Пресс-служба Сбера Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в

«17 статей учёных «Сбера» и Института AIRI представлено на топовой конференции NeurIPS, которая проходит прямо сейчас. Многие ребята из России участвуют в этой конференции, что говорит о большом мировом признании и о том, что все в мире хотят продолжать сотрудничать в области развития искусственного интеллекта», — подчеркнул Андрей Белевцев.

Топ-менеджер добавил, что третий день AI Journey будет посвящен науке. Он подчеркнул, что в этом году сразу две Нобелевские премии — по физике и химии — были присуждены за развитие искусственного интеллекта, а в будущем может появиться отдельная премия за достижения в этой области.

Кроме того, в этом году «Сбер» открыл специальный центр «AI для науки». Одна из его ключевых задач — разработка технологических платформ для исследователей, где искусственный интеллект будет помогать делать работы в области химии, физики, биологии и других наук.

AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Конференция, которая пройдёт в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science.