Москва, 13 декабря, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Организация объединённых наций утверждает о наступлении мира в Сирии, когда даже страны НАТО продолжают призывать к прекращению насилия. На это 13 декабря обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

«Читаю в новостях этих дней, как страны, особенно НАТОцентричные, призывают «к прекращению насилия» в Сирии. Видимо, они не слышали заявление генсека ООН Антонио Гутерреша о том, что после «14 лет кровопролития в Сирии наступил мир», — написала она в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Состав временного правительства полностью сформирован в Сирии 10 декабря. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир. Он пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.

11 декабря Гуттериш по завершении переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой заявил, что у Сирии сейчас появилась надежда. Государствам же необходимо поддержать различных сирийских лидеров для сохранения единства в стране.

13 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Собеседники подтвердили важность принятия неотложных мер для стабилизации обстановки в стране и вокруг неё, обеспечения безопасности и порядка.