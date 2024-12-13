Москва, 13 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко перенёс операцию на плече. Об этом 13 декабря сообщил тренер спортсмена Александр Мичков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдёт», — приводит его слова «Матч ТВ».

Мичков добавил, что Емельяненко сейчас бегает кроссы, набирает форму, но ему пока нельзя работать руками.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля 2023 года Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру в последнем бою в карьере. Поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе завершился в первом раунде. После этого он объявил о завершении карьеры.

Всего Емельяненко провёл 47 боёв, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

В августе 2023 года Емельяненко ушёл с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента её создания в 2012 году, но через шесть лет ушёл, а в июне 2022 года вновь был избран главой Союза ММА.