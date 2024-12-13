Александров, Владимирская область, 13 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Главу минздрава Владимирской области Валерия Янина заключили под стражу по делу о присвоении средств и превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба главного управления СК по региону.

СУ СК России по Владимирской области

«В отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.

По уголовному делу продолжаются следственные и иные необходимые процессуальные действия.

Как ранее передавало ИА Регнум, Янин был задержан 11 декабря по обвинению в присвоении средств на сумму более 400 тыс. рублей и превышении должностных полномочий.

Установлено, что в период с 2021 года он, будучи в должности главврача Александровской районной больницы, обманом начислял подчинённым повышенные денежные выплаты, часть из которых они по требованию отдавали начальнику. После назначения на должность министра здравоохранения региона в ноябре 2023 года не прекратил «поборы».