Болельщики вывесили флаг ДНР после пенальти в ворота киевского «Динамо»
Сан-Себастьян, Испания, 13 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Болельщики испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» вывесили флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) во время домашнего матча с киевским «Динамо», когда судья назначил пенальти в ворота последнего. Момент с ним 12 декабря попал в трансляцию игры Лиги Европы.
Пенальти был назначен на 17-й минуте встречи после того, как защитник Денис Попов ударил по ногам нападающего Мигеля Оярсабаля в попытке забрать мяч. Как только судья озвучил решение, на трибуне фанатов испанской команды несколько человек растянули флаг ДНР.
Реализовать удар форвард не сумел. Положение спас украинский вратарь Георгий Бущан. Однако игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Реала». Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы.
Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в ходе встречи «Флориды Пантрес» и «Каролины Харрикейнс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на одной из трибун был замечен российский флаг. Триколор в руках держал зритель, стоявший непосредственно у бортика близ ворот клуба из Флориды.
За «пантер» играют два российских спортсмена. Ворота клуба защищает Сергей Бобровский, в защите стоит Дмитрий Куликов. В составе «Харрикейнз» выступают голкипер Пётр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.