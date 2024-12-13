Сан-Себастьян, Испания, 13 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Болельщики испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» вывесили флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) во время домашнего матча с киевским «Динамо», когда судья назначил пенальти в ворота последнего. Момент с ним 12 декабря попал в трансляцию игры Лиги Европы.

Global Look Press/DAISUKE Nakashima/AFLO

Пенальти был назначен на 17-й минуте встречи после того, как защитник Денис Попов ударил по ногам нападающего Мигеля Оярсабаля в попытке забрать мяч. Как только судья озвучил решение, на трибуне фанатов испанской команды несколько человек растянули флаг ДНР.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935250" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Флаг ДНР появился на матче «Реал Сосьедад» — «Динамо Киев»

Реализовать удар форвард не сумел. Положение спас украинский вратарь Георгий Бущан. Однако игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Реала». Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в ходе встречи «Флориды Пантрес» и «Каролины Харрикейнс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на одной из трибун был замечен российский флаг. Триколор в руках держал зритель, стоявший непосредственно у бортика близ ворот клуба из Флориды.

За «пантер» играют два российских спортсмена. Ворота клуба защищает Сергей Бобровский, в защите стоит Дмитрий Куликов. В составе «Харрикейнз» выступают голкипер Пётр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.