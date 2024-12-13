Будапешт, 13 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Венгрия и Болгария нашли способ оплаты российского газа, несмотря на санкции США против «Газпромбанка». Об этом 13 декабря заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнёры, и мы. Оно не попадает под действие санкций», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что таким образом поставки газа в Венгрию через Болгарию будут абсолютно гарантированы, несмотря на американские ограничения.

По его словам, руководство Болгарии заверило венгерскую сторону, что страна по-прежнему будет «надежным и предсказуемым транзитным партнёром» и транзит газа в сторону Венгрии может идти без проблем.

Как передавало ИА Регнум, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций. По его словам, Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита газа, если услуга не будет оплачена.

21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.