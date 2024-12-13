Венгрия и Болгария нашли способ платить за транзит российского газа
Сийярто: Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа
Будапешт, 13 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Венгрия и Болгария нашли способ оплаты российского газа, несмотря на санкции США против «Газпромбанка». Об этом 13 декабря заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнёры, и мы. Оно не попадает под действие санкций», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он добавил, что таким образом поставки газа в Венгрию через Болгарию будут абсолютно гарантированы, несмотря на американские ограничения.
По его словам, руководство Болгарии заверило венгерскую сторону, что страна по-прежнему будет «надежным и предсказуемым транзитным партнёром» и транзит газа в сторону Венгрии может идти без проблем.
Как передавало ИА Регнум, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций. По его словам, Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита газа, если услуга не будет оплачена.
21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.
22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.
Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.