Берлин, 13 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В Германии в течение последних недель замечали неизвестные дроны в небе над рядом объектов, в том числе над американской военной базой Рамштайн, заводами оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF. Об этом 13 декабря сообщил журнал Der Spiegel.

Global Look Press/IMAGO/Oliver Ruhnke

Издание сослалось на данные конфиденциального отчёта органов безопасности. Несмотря на принятые усиленные меры, не удалось установить, кто запускал беспилотники. Пресс-служба Рамштайна подтвердила, что над базой и её окрестностями в начале декабря видели несколько дронов.

«Они не оказали никакого влияния на персонал базы или на находящиеся там объекты и ​​военную технику», — говорится в заявлении для журналистов.

По данным журнала, об инцидентах предупредили немецкую армию. Прокуратура начала расследование в связи полётами дронов по подозрению в «агентурной деятельности в целях саботажа».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре также были замечены беспилотники над тремя авиабазами США в Великобритании. Дроны летали над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Американское командование сил в Европе заявило, что работает с британскими властями для обеспечения безопасности.

В октябре американская газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон не смог установить, кто запускал дроны над военно-морской базой Норфолк и авиабазой Лэнгли. Беспилотники беспрепятственно каждый день по часу кружили над объектами в течение двух недель в декабре 2023 года.