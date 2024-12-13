В Германии заметили неизвестные дроны над базой Рамштайн
В ФРГ заметили неизвестные дроны над базой Рамштайн и заводами Rheinmetall
Берлин, 13 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В Германии в течение последних недель замечали неизвестные дроны в небе над рядом объектов, в том числе над американской военной базой Рамштайн, заводами оборонного концерна Rheinmetall и химического концерна BASF. Об этом 13 декабря сообщил журнал Der Spiegel.
Издание сослалось на данные конфиденциального отчёта органов безопасности. Несмотря на принятые усиленные меры, не удалось установить, кто запускал беспилотники. Пресс-служба Рамштайна подтвердила, что над базой и её окрестностями в начале декабря видели несколько дронов.
«Они не оказали никакого влияния на персонал базы или на находящиеся там объекты и военную технику», — говорится в заявлении для журналистов.
По данным журнала, об инцидентах предупредили немецкую армию. Прокуратура начала расследование в связи полётами дронов по подозрению в «агентурной деятельности в целях саботажа».
Как передавало ИА Регнум, в ноябре также были замечены беспилотники над тремя авиабазами США в Великобритании. Дроны летали над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. Американское командование сил в Европе заявило, что работает с британскими властями для обеспечения безопасности.
В октябре американская газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон не смог установить, кто запускал дроны над военно-морской базой Норфолк и авиабазой Лэнгли. Беспилотники беспрепятственно каждый день по часу кружили над объектами в течение двух недель в декабре 2023 года.