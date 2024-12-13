Курск, 13 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело о госизмене и диверсии в отношении жителя региона. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известия/Андрей Эрштрем

Как уточняется, 24 января обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в сотрудничество с представителем ГУР МО Украины.

«В период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная организованной группой»). Оно направлено в Курский областной суд.

Как сообщало ИА Регнум, жителю Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, вынесли приговор. Краснодарский краевой суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

7 ноября правоохранительные органы в Мордовии задержали жителя региона, которого подозревают в передаче Украине сведений об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов в республике.