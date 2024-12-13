Москва, 13 декабря, 2024, 18:44 — ИА Регнум. За последние пять лет количество многодетных семей в России увеличилось на 27% и сейчас составляет 2,5 млн. Об этом 13 декабря заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В России сегодня проживает 30 млн детей и 24,5 млн семей. С 2016 года в стране увеличивается число рождений третьих и последующих детей, в 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости таких детей увеличился на 20,4%, и это и дало свой вклад в увеличение количества многодетных семей», — отметила она в рамках серии открытых диалогов «100 вопросов о будущем России».

Она также отметила символичность подведения итогов в Национальном центре «Россия» в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года Семьи. Голикова напомнила, что с 1 января 2025 года запускается национальный проект «Семья», который с точки зрения финансового обеспечения является самым крупным. За 6 лет в его рамках потратят 18 трлн рублей.

По словам зампредседателя, для семей с детьми важно совмещать семейные обязанности с профессиональной самореализацией. Для этого, в частности, в рамках национального проекта «Демография» с 2019 года в стране построено порядка 1,7 тыс. детских садов.

Большое внимание в рамках национальных проектов уделено медицинскому обслуживанию населения, продолжила Голикова. С 2019 года в стране создано более 6 тыс. объектов здравоохранения. Отдельно она подчеркнула, что две трети преобразований относятся к сельской местности и малым городам. Таким образом, доступность учреждений первичного звена возросла на 32%. Также за 2024 год почти 100 млн россиян смогли пройти диспансеризацию.

По словам Голиковой, большую роль в повышении качества и продолжительности жизни играют программа активного долголетия, система долговременного ухода и внедрение стационарных учреждений социального обслуживания нового типа. В свою очередь, развитию культуры в рамках нацпроектов способствует оснащение театров и филармоний, строительство детских школ искусств, ремонт библиотек и поддержка федеральных образовательных учреждений.

Каждая встреча из серии открытых диалогов на площадке центра с участием заместителей председателя правительства РФ затрагивает одну из национальных целей развития, определенных указом президента Путина.

Как сообщало ИА Регнум, в открытом диалоге проекта уже принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он коснулся темы строительства и рассказал, что к 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для достижения этой цели необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади. Он также отметил хорошие результаты в дорожной отрасли — за последние шесть лет в России было построено, реконструировано и отремонтировано более 140 тыс. км дорог, в регионах уложено почти 1 млрд кв. м асфальта.