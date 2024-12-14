Создатели саги про последнего богатыря анонсировали пятый фильм
Москва, 14 декабря, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Продолжение самой кассовой российской франшизы про «последнего богатыря» — «Финист. Первый богатырь» выйдет в большой прокат только 1 января 2025 года. Однако создатели сказки уже планируют продолжение.
Как рассказали продюсеры фильма, они хотели бы снять ещё как минимум две истории про Финиста в исполнении Кирилла Зайцева и его команду — оруженосца Мелеху (Сергей Лавыгин) и Бабу-ягу (Юлия Пересильд и Елена Яковлева).
Как призналась на предпремьерном показе исполнительница роли «молодой» Бабы-яги Пересильд, она мечтала всю свою актёрскую жизнь об этой роли.
И несмотря на трудные съемки, артистка готова снова воплотить образ самобытного персонажа русских народных сказок. Причём в любых условиях. Ведь снимали «Финиста» в Казахстане, когда перепады температур были от +40 градусов днём вплоть до нуля ночью. Встречались съёмочной группе и различные представители местной фауны: ядовитые змеи, пауки и скорпионы. Из-за этого на площадке круглосуточно дежурил реанимобиль с антидотами.
«Была одна смена, очень сложная физически: ветер, песок, холод. Но, несмотря на это, я с наслаждением наблюдала за тем, кто и как существовал в эту ночь. Было приятно видеть, как все друг друга подбадривают, греют, заботятся, не унывают, не ругаются, хотя иногда очень хочется», — поделилась с журналистами Пересильд.
А пока «Финист» ещё не вышел на экраны кинотеатров, все желающие смогут насладиться предысториями — все три части про «Последнего богатыря» (Финист впервые появился во второй), а после и весь новый сериал про старых героев — «Последний богатырь. Наследие» покажут по отечественному ТВ перед Новым годом.