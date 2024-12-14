Москва, 14 декабря, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Продолжение самой кассовой российской франшизы про «последнего богатыря» — «Финист. Первый богатырь» выйдет в большой прокат только 1 января 2025 года. Однако создатели сказки уже планируют продолжение.

Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь» (2025)

Как рассказали продюсеры фильма, они хотели бы снять ещё как минимум две истории про Финиста в исполнении Кирилла Зайцева и его команду — оруженосца Мелеху (Сергей Лавыгин) и Бабу-ягу (Юлия Пересильд и Елена Яковлева).

Как призналась на предпремьерном показе исполнительница роли «молодой» Бабы-яги Пересильд, она мечтала всю свою актёрскую жизнь об этой роли.

И несмотря на трудные съемки, артистка готова снова воплотить образ самобытного персонажа русских народных сказок. Причём в любых условиях. Ведь снимали «Финиста» в Казахстане, когда перепады температур были от +40 градусов днём вплоть до нуля ночью. Встречались съёмочной группе и различные представители местной фауны: ядовитые змеи, пауки и скорпионы. Из-за этого на площадке круглосуточно дежурил реанимобиль с антидотами.

«Была одна смена, очень сложная физически: ветер, песок, холод. Но, несмотря на это, я с наслаждением наблюдала за тем, кто и как существовал в эту ночь. Было приятно видеть, как все друг друга подбадривают, греют, заботятся, не унывают, не ругаются, хотя иногда очень хочется», — поделилась с журналистами Пересильд.

А пока «Финист» ещё не вышел на экраны кинотеатров, все желающие смогут насладиться предысториями — все три части про «Последнего богатыря» (Финист впервые появился во второй), а после и весь новый сериал про старых героев — «Последний богатырь. Наследие» покажут по отечественному ТВ перед Новым годом.